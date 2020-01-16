В Киржаче заключенный дал взятку инспектору колонию

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:58:59+03:00

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В Киржаче суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который, в 2019 году хотел улучшить свои условия в тюремной больнице. Он договорился с инспектором колонии, чтобы тот передал ему мобильный телефон, флешки, и наручные часы. Взамен обвиняемый пообещал ему 122 тысячи рублей. 15 тысяч успел отдать. и Осужденного перевели в исправительную колонию строго режима и с учетом прошлого приговора назначили 3,5 года. Что касается инспектора колонии ЛИУ-8, то следствие находится на стадии рассмотрения дела.

ИСТОЧНИК KP.RU