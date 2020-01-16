Во Владимире за 3 года построят 5 детских садов

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:54:30+03:00

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За 2020-2021 годы во Владимире построят 5 детских садов более чем на 630 мест и школ в Камешково, Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах. В этом году капитальный работ проведут в ковровской гимназии им.Барсукова. Также в 2020-м будет закуплено 10 автобусов для перевозки школьников,отремонтированы спортзалы и созданы школьные спортклубы. В образовательных учреждениях региона продолжится создание «Точек роста». Откроется 126 таких центров. Компенсационные выплаты в размере миллиона рублей получат учителя по программе «Земский учитель», переехавшие в сельскую местность.

ИСТОЧНИК KP.RU