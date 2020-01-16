Жительницу Владимира соседи через суд заставили освободить коридор

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:18:45+03:00

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Горожанка, живущая на улице Почаевской, обратилась в суд, заявив, что ее соседка самовольно отгородила часть общего коридора в подъезде, поставила кирпичную стену и железную дверь. Захватив общую территорию, она складывала туда общие вещи. Женщина заявила, что из-за этого сарая не удается пронести крупные вещи, а штыри входят в стену ее квартиры. Разрешения на поставить сарай в общем коридоре многоквартирного дома ей никто не давал, жители коллективно уже обращались с жалобой в управляющую компанию, которая обязала соседку снести постройку, но она этого так и не сделала. Сама хозяйка устроенного в подъезде сарая считала. Что ее постройка никому не мешает, а соседям эта площадь все равно не нужна. Также в суде выяснилось, что за использование общей площади она не платит. Однако Фрунзенский районный суд ее не поддержал и обязал снести металлическую конструкцию с дверью перед принадлежащей им квартирой в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU