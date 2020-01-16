В Судогодском районе пытались реализовать более полутонны просроченного мяса

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:18:07+03:00

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Компания «Тройка» пыталась реализовать почти 600 килограммов просроченного мяса в Судогодском районе. Сотрудники общества оформили 36 ветеринарных свидетельств на протухшую продукцию, которая могла попасть на прилавки магазинов. Речь идет о готовой мясной продукции и мясе птицы. На данный момент деятельность компании приостановлена на 2 месяца. Решается вопрос в привлечение руководства ООО «Тройка» к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU