Бывший сотрудник телефонной компании продавал информацию о клиентах
Двадцатилетний владимирец в феврале прошлого года устроился в одну из крупных телефонных компаний специалистом-стажером, а уже в марте стал специалистом офиса продаж и обслуживания. При приеме на работу он обязался сохранять служебную и коммерческую тайну, в том числе не разглашать информацию о клиентах. Но 12 июля он, переписываясь в мессенджере, согласился продавать информацию об одной клиентке, получая по 200 рублей за каждое сообщение. Воспользовавшись доступом к служебной базе, он скопировал на свой телефон личные данные москвички и переслал их заинтересованному человеку, а оплату получил через интернет. Но нарушения, допущенные молодым человеком. Обнаружила служба безопасности компании, они же обратились в полицию. Молодой человек признал вину, в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни, сопряженное с использованием служебного положения. Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU