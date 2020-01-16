2020-01-16T14:56:54+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник телефонной компании продавал информацию о клиентах

Ему грозит до четырех лет лишения свободы
Ирина Мальцева
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Двадцатилетний владимирец в феврале прошлого года устроился в одну из крупных телефонных компаний специалистом-стажером, а уже в марте стал специалистом офиса продаж и обслуживания. При приеме на работу он обязался сохранять служебную и коммерческую тайну, в том числе не разглашать информацию о клиентах. Но 12 июля он, переписываясь в мессенджере, согласился продавать информацию об одной клиентке, получая по 200 рублей за каждое сообщение. Воспользовавшись доступом к служебной базе, он скопировал на свой телефон личные данные москвички и переслал их заинтересованному человеку, а оплату получил через интернет. Но нарушения, допущенные молодым человеком. Обнаружила служба безопасности компании, они же обратились в полицию. Молодой человек признал вину, в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни, сопряженное с использованием служебного положения. Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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