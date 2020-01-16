Во Владимире задержали дельца, занимавшегося незаконной обналичкой денег

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:36:54+03:00

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УФСБ по Владимирской области сообщило о возбудении уголовного дела в отношении жителя областного центра, обвиняемого в незаконном создании юридических лиц для дальнейшего обналичивания средств для заинтересованных предпринимателей. По данным ведомства, мужчина регистрировал фиктивные конторы с 2017 по 2019 годы.

Пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщает подробности работы одной из таких контор. В ноябре 2018 года мужчина зарегистрировал ООО с директором — подставным человеком. За это создатель заплатил подставному директору.

Никаких операций по счетам юрлица номинальный директор не производил. В штате организации состоял всего один человек.

Уголовное дело возбуждено в январе 2020 года владимирской полицией. Отметим, ранее уголовные дела по незаконному обналичиванию средств были весьма распространены во Владимирской области, но последние три года популярность подобного вида незаконного бизнеса сошла на нет.

ИСТОЧНИК KP.RU