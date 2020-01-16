2020-01-16T14:30:13+03:00
Общество

В 33 регионе в 2020 году пройдет три крупных всероссийских фестиваля

Владимирцев ждут как музыкальные, так и театральные события
Александр Байков
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С 8 по 18 июля пройдет уже ежегодный музыкальный фестиваль "Музыкальная экспедиция". С 22 по 23 августа всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне" и с 18 сентября по 3 октября — Всероссийский театральный форум "Золотые ворота".

Также в наступившем году будет создан детский симфонический оркестр на базе Центра классической музыки. В муниципалитетах уже проходят музыкальные прослушивания детей. В февраля начнется реализация проекта "Юрий Башмет — молодым дарованиям России", в рамках которого педагоги отечественных и зарубежных учебных учреждений проведут мастер-классы для юных музыкантов.

Также для юных художников состоится конкурс "Художественный мир". Принять участие в этом конкурсе смогут дети от 7 до 17 лет. Для них организуют мастер-классы во Владимире и Суздале. Работы победителей и призеров конкурса будут представлены на выставке в Центре ИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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