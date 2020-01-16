Трое владимирцев украли 8 тонн железнодорожных рельсов
Трое владимирцев украли 8 тонн железнодорожных рельсов
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В конце августа 2018 года трое владимирцев отправились в Гусь-Хрустальный район для того, чтобы украсть рельсы с железной дороги, ведущей на территорию местного предприятия. За несколько дней им удалось похитить 8 тонн металлических конструкций и затем сдать в металлолом. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, расхитителей железной дороги поймали. Трое жителей Владимира предстанут перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU