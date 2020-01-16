Муромскую управляющую компанию оштрафовали на тридцать тысяч рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:30:05+03:00

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Сразу несколько жителей из дома №4 на улице Филатова в Муроме обратились в региональные отделения Роспотребнадзора с жалобами на некачественную воду из крана. Внеплановая проверка подтвердила, что их недовольство обоснованно: питьевая вода, льющаяся из кранов, по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам. Из-за нарушений управляющую компанию «Домоуправ» оштрафовали на двадцать тысяч рублей. Компания посчитала, что она не виновата в этой ситуации, поскольку за качество подаваемой холодной питьевой воды должна отвечать ресурсоснабжающая организация, и обратилось в суд с просьбой отменить наказание. Однако ни Муромский городской суд, ни Владимирский областной суд этого не сделали. Кроме того, управляющую компанию оштрафовали и второй раз на десять тысяч рублей, поскольку нарушения УК в положенный срок не устранила. Компания обжаловал и это наказание, но жалобу вновь не удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU