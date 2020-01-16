Жительница Судогодского района обвинила знакомого в краже из-за обиды

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:06:06+03:00

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Обида оказалась сильнее здравого смысла. Жительница Судогодского района написала заявление в полицию на своего знакомого. Он, якобы, украл у нее банковскую карту и снял 14 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, правоохранители выяснили,что никакой кражи не было. Женщина просто решила отомстить - накануне они с мужчиной поссорились. Теперь за необдуманный эмоциональный поступок местной жительнице грозит реальный срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU