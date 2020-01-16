Во Владимирской области 125 тысяч детей занимается в кружках и секциях

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:55:45+03:00

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17 января отмечается День детских изобретений. Владимирстат решил поднять статистику за 2018-й год и посмотреть, чем занимаются дети в нашем регионе.

Число владимирских детей, вовлеченных в сферу дополнительного образования, приблизилось к 125 тысячам человек. Это почти половина ребят всей области - 49, 6 процентов.

Самым популярным оказалось социально-педагогическое направление - 66,2 тысячи детей, естественно–научные занятия предпочли - 34 тысячи, туристическо-краеведческое - 12,7 тысячи. «Технари» в меньшинстве и замыкают список - 12 тысяч детей.

Образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей (до 17 лет) осуществляли 554 организации.

Финансировали обучение областной (58%) и местный бюджеты (24%). В то же время около 22 тысяч детей (18%) посещади кружки за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU