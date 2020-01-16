ДТП на Клязьменском мосту: есть погибший

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:35:50+03:00

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Сегодня около 8.30 утра на Клязьменском мосту случилась авария. Водитель «Фольксвагена», который ехал из Мурома во Владимир, выехал на встречную полосу, где по касательной задел автомобиль «Чери», а затем налетел на бордюрный камень. Водитель «Фольксвагена» скончался. В соцсетях пишут, что мужчина умер в дороге. Якобы он потерял сознание за рулем. И именно поэтому произошло ДТП. Водитель и пассажиры «Чери» не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU