В Муроме хотят сделать музей под открытым небом

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:31:06+03:00

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Глава округа Мурома Евгений Рычков хочет превратить сквер 30 лет Победы, который находится в микрорайоне Южный, в музей под открытым небом. Об этом он заявил на своей пресс-конференции.

- По нему есть очень интересное предложение: сделать его тематическим, связанным с воинской, боевой памятью города. От Ильи Муромца до современной истории.. Сейчас мы ведём переговоры, сможем ли мы достать военную технику, списанную, но внешне презентабельную, и там установить. Ну и парк, по большому счету, посвящен Победе. Это будет логично, - цитирует Евгения Рычкова интернет-портал Муром-24.

ИСТОЧНИК KP.RU