Владимирцам предлагают придумать талисман для будущей переписи населения

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:35:40+03:00

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14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.).

Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010.

Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00). В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 , заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу.

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив лайк лучшему образу. Число лайков равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU