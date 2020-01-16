В Юрьев-Польском у жилых домов заметили лису

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:22:26+03:00

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14 января в селе Красное, которое находится рядом с городом Юрьев-Польский, у жилых домов заметили лису и даже успели сфотографировать. Пользователи соцсетей отмечают: рыжая хищница не испугалась камеры и, скорее всего, вышла к людям за едой.

Но лиса может быть не только голодной, но и бешеной. Поэтому, увидев животное, нужно как можно быстрее уйти в другую сторону.

Напомним, что последний случай бешенства зафиксировали в деревне Ручей Ковровского района в начале января 2020 года. У домашнего пса заметили необычное поведение: он стал шатко ходить, кашлять и проявлять агрессию. Хозяевам пришлось усыпить собаку, так как она стала набрасываться на людей. Исследования позже показали - пес заразился бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU