ООО «АДМ» снова получило в аренду троллейбусное депо на улице Гастелло
Договор будет действовать до 2021 года
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Мэрия Владимира провела аукцион на право использования части троллейбусного депо на улице Гастелло (дом 11). Комплекс и нежилым помещением и инженерными сетями снова будет передан компании ООО «АДМ» до конца января 2021 года.
Отметим, что депо на улице Гастелло остается в муниципальной собственности, за год «АДМ» заплатит мэрии за аренду 945 тысяч рублей. Также, судя по описанию сдаваемого в аренду комплекса, на его территории находится и часть подвижного состава АО «Владимирпассажиртранс».
Отметим, что ООО «АДМ» было единственным участником торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU