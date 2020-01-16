ООО «АДМ» снова получило в аренду троллейбусное депо на улице Гастелло

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:14:24+03:00

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Мэрия Владимира провела аукцион на право использования части троллейбусного депо на улице Гастелло (дом 11). Комплекс и нежилым помещением и инженерными сетями снова будет передан компании ООО «АДМ» до конца января 2021 года.

Отметим, что депо на улице Гастелло остается в муниципальной собственности, за год «АДМ» заплатит мэрии за аренду 945 тысяч рублей. Также, судя по описанию сдаваемого в аренду комплекса, на его территории находится и часть подвижного состава АО «Владимирпассажиртранс».

Отметим, что ООО «АДМ» было единственным участником торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU