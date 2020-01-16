2020-01-16T08:49:25+03:00
Общество

Владимирский театр драмы готовит премьеру по мотивам произведений Михаила Булгакова

Постановка будет посвящена Маргарите
Алексей СУХОВ
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28 и 29 января Владимирский театр драмы покажет спектакль "Обмануть дьявола. 13 наваждений". Режиссер постановки - Владимир Кузнецов.

«Мастер и Маргарита» - блистательная сатира на современное автору общество. Масштабны философские мотивы, связанные с содержанием романа Мастера о Понтии Пилате и Иешуа Га Ноцри.

Но есть и третья, не менее волнующая тема - тема самоотверженной, жертвенной, созидающей любви Маргариты к своему гонимому Мастеру. Это тема музы, соратницы, верной и истинной жены Творца, которая и при жизни, и после ухода гения в мир иной служит ему, сохраняя его творческое наследие для человечества.

Это спектакль-эксперимент для Малой сцены. В нём участвуют всего две актрисы — как две ипостаси образа булгаковской Маргариты. Трансформация образа, галерея характеров, острота внутренних конфликтов и борьбы с дьявольскими искушениями создают объёмное эмоциональное поле, увлекая и завораживая зрителя. Постановка основана практически полностью на тексте Булгакова. Планируется исполнение спектакля на четырех языках: русском, польском, немецком и английском.

Владимир Кузнецов посвящает постановку подвигу вдов выдающихся писателей — Толстого, Достоевского, Булгакова, Солженицына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимирский театр драмы готовит премьеру по мотивам произведений Михаила Булгакова
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