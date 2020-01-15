Январь во Владимирской области оказался теплее нормы на 6,6 градуса

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:10:36+03:00

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Аномальная зима во Владимирской области продолжает ставить рекорды. Строго говоря, ни одного дня, когда температура воздуха поставила бы климатический рекорд, не было. Тем более не достигнут абсолютный рекорд, поставленный в январе 2007 года - тогда 11 января было +7 градусов. Но вот такого длинного теплого периода, как в этом январе, как говорят синоптики, не было больше 100 лет. Абсолютно во все дни среднесуточная температура превышала климатическую норму, и заметно.

Самые большие отклонения наблюдались в последнюю неделю, температура была выше нормы на 7-8 градусов. А среднее отклонение температуры января-2020 от климатической нормы составило +6,6 градуса - это очень большой показатель. Самая низкая температура в этом январе зафиксирована 12 января - ночью было -8 градусов. Самый теплый день был 13 января, днем было около +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, на Крещение морозов тоже не ожидается, и днем и ночью будет около нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU