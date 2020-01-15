Январь во Владимирской области оказался теплее нормы на 6,6 градуса
Аномальная зима во Владимирской области продолжает ставить рекорды. Строго говоря, ни одного дня, когда температура воздуха поставила бы климатический рекорд, не было. Тем более не достигнут абсолютный рекорд, поставленный в январе 2007 года - тогда 11 января было +7 градусов. Но вот такого длинного теплого периода, как в этом январе, как говорят синоптики, не было больше 100 лет. Абсолютно во все дни среднесуточная температура превышала климатическую норму, и заметно.
Самые большие отклонения наблюдались в последнюю неделю, температура была выше нормы на 7-8 градусов. А среднее отклонение температуры января-2020 от климатической нормы составило +6,6 градуса - это очень большой показатель. Самая низкая температура в этом январе зафиксирована 12 января - ночью было -8 градусов. Самый теплый день был 13 января, днем было около +2 градусов.
По прогнозам синоптиков, на Крещение морозов тоже не ожидается, и днем и ночью будет около нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU