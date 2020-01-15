В Александрове на пожаре нашли тело мужчины

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:01:40+03:00

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15 января в Александрове загорелась квартира в многоквартирном доме. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 3 квадратных метра, на месте пожара нашли тело человека. По предварительным данным пресс-службы МЧС, это мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU