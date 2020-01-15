2020-01-15T16:20:33+03:00
Происшествия

Экс-сотрудники санатория «Сосновый бор» несколько лет ждали зарплату

Жителям Петушинского района задолжали более миллиона рублей
Ирина Мальцева
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Как установило следствие, бывший директор ЗАО «Санаторий «Сосновый бор» в Петушинском районе в течение 2016 и 2017 годов платил сотрудникам только часть положенных денег. В итоге 43 сотрудникам он задолжал 1 миллион 300 тысяч рублей. Людям, буквально оставшимся без денег, пришлось уволиться и искать другую работу, а выплаты долгов добиваться с помощью правоохранителей. В итоге в отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. На следствии бывший директор санатория специализировавшийся на лечении и профилактике заболеваний почек, органов пищеварения и обмена веществ, объяснил, что хотел спасти компанию, забирая деньги из фонды зарплаты и вкладывая их в работу предприятия. Но поправить положение ему не удалось, сейчас санаторий находится в стадии банкротства. Но получить заработанные деньги бывшие работники все же смогут: им начали выплачивать долги из средств, которые получают за аренду помещений санатория. А дело в отношении экс-директора направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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