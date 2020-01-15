2020-01-15T16:06:13+03:00
Общество

Муромлянка пострадала от раздвижных дверей в магазине

Теперь женщина судится с супермаркетом
Ирина Мальцева
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Пожилая горожанка отправилась в местный магазин за продуктами в конце июля прошлого года. На входе в супермаркет, как и во многих местах, стояли автоматические двери, сами открывающиеся при приближении человека. Так было и на этот раз. Но когда покупательница проходила через них, двери, по ее словам, неожиданно и резко стали закрываться и сильно ударили ее в правый бок. Из-за преклонного возраста она не удержалась на ногах, после неожиданного точка дверью упала, а автоматические двери причинили ей множество травм. Как определили медики, эти удары не прошли бесследно, и жительница Мурома получила тяжкий вред здоровью. Добровольно выплатить пострадавшей покупательнице компенсацию руководство магазина не захотело, хотя женщина обращалась к нему с такой просьбой. В итоге пожилая муромлянка решила судиться. Свои страдания она оценила в 800 тысяч рублей. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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