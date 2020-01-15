Муромлянин стал телефонным террористом, решив помочь знакомой

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:16:22+03:00

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Житель Муромского района узнал, что у знакомой накопился долг в местном деревенском магазине. Решив помочь женщине не выплачивать его, он позвонил по номеру 112 и сообщил, что планирует взорвать торговую точку. Спасать магазин и жителей приехала полиция, но вызов оказался ложным – ничего взрывать мужчина не планировал, а просто хулиганил. Муромлянина нашли и судили за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. За решетку он не отправился, платить крупный штраф ему тоже не пришлось. Муромский городской суд дал телефонному террористу полтора года условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU