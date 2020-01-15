Муромлянин украл телефон у таксиста

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:06:58+03:00

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Тридцатитрехлетний безработный житель Мурома проехал в такси, а потом, вместо оплаты внезапно схватил аппарат, стоивший десять тысяч рублей, и убежал. Догнать его водитель не смог и обратился в полицию. Задержать подозреваемого горожанина, ранее судимого, полицейские смогли через два дня. Парень признался, но телефон вернуть хозяину не удалось: похититель успел его продать. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас муромлянину предъявлено обвинение в грабеже, дело передано в суд. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU