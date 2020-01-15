246 тысяч жителей Владимирской области пройдут диспансеризацию

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:53:21+03:00

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В этом году диспансеризацию могут пройти жители Владимирской области 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годов рождения. Граждане старше 39 лет, то есть до 1980 года рождения, в прошлом году получили право ежегодного прохождение диспансеризации. Диспансеризация проводится в два этапа: первичный осмотр, в котором пациенты проходят анкетирование, забор анализов и флюорографию. Вторичный осмотр включает в себя прохождение врачей-специалистов.

Среди основных факторов развития хронических заболеваний: неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, а также вредные привычки. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства в обычное время, а также по «семейному графику» - в вечерние часы и по субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU