2020-01-15T11:58:03+03:00
Общество

Владимирский ГУП «Тепличный» превратится в АО

Но его акции на биржу не выпустят
Сергей МОРКОВКИН
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Департамент имущественных и земельных отношений реорганизует ГУП «Тепличный» в непубличное акционерное общество. Это значит, что комбинат сменит правовой статус, но акции не будут выпущены на биржу, а останутся у учредителя в лице департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Уставный капитал АО «Тепличный» составит 262 миллиона 916 тысяч рублей. Будет выпущено 263 тысячи 916 акций.

Напомним, ранее ГУП «Тепличный» получил кредит от Московского индустриального банка на сумму 100 миллионов рублей на 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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