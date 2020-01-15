Во Владимирскую колонию прислали наркотики в торте

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:41:20+03:00

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Нарушения обнаружили сотрудники колонии строгого режима № 3 г. Владимира, куда почтой доставили бандероль с вафельным тортом «Шоколадница». При досмотре оказалось, что тортик не так уж прост: в ней находился тайник с пакетиком подозрительного порошка. Как показала экспертиза, в нем было чуть больше одного грамма наркотика. Также в упаковке из-под вафельного торта в тайнике нашлись мобильный телефон Meizu, зарядное устройство к нему и две SIM-карты мобильного оператора. Осужденный, организовавший доставку наркотиков в колонию, может попасть под суд еще раз – за незаконное приобретение запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU