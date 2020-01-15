Купелей на Оке в Муроме в этом году не будет

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:01:58+03:00

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Искупаться на Крещение в муромской Оке не получится. Как сообщает интернет-портал Муром-24, комиссия администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила запретить проведение обряда. Связано это с тем, что по реке идут ледовые поля.

С представителями Православной церкви в Муроме администрация рассматривает возможность проведения обряда в купелях при церквях и монастырях.

Чтобы обезопасить горожан, к местам подхода к воде установят ограждение и турникеты, а также запрещающие выход на лёд знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU