2020-01-15T10:09:18+03:00
Звезды

Владимирцы смогут увидеть украшения древних жителей Мещеры

Выставка откроется в научной областной библиотеке
Алексей СУХОВ
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18 января в 13:00 состоится открытие выставки «Удивительный мир украшений древних жителей Мещёры». Выставка подготовлена Музейным историко-культурным комплексом Шиловского муниципального района Рязанской области, Рязано-Окским историческим сообществом и Гусь-Хрустальным историко-художественным музеем.

Украшения древних жителей Мещёры – носителей культуры рязано-окских могильников, свидетельствуют о богатой культуре наших предков, отражают их представления о мире и Вселенной.

Археологические исследования показывают, что рязано-окцы были высококлассными воинами, а их женщины занимали высокое положение в обществе.

Один из основателей Шиловского музея – археолог, этнограф, историк и писатель Андрей Гаврилов – создал точные копии этих украшений. А историк и археолог Александр Гаврилов совместно с художником Павлом Алешиным впервые в истории – точные реконструкции облика рязано-окцев.

Представит экспозицию и расскажет подробно о работе с артефактами Николай Скулов, директор Гусь-Хрустального историко-художественного музея.

Вход - свободый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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