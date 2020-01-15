Семья из Коврова награждена медалью ордена "Родительская слава"

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:03:51+03:00

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Указом Президента России В.В. Путина от 27 декабря 2019 года № 622 за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Андрей Владимирович и Надежда Александровна Кормновы из Коврова.

В семье Андрея и Надежды Кормновых воспитываются четверо детей. Две старшие дочери учатся в школе, а младшие сыновья ещё ходят в детский сад. Их отец – индивидуальный предприниматель, а мама – воспитатель в детском саду. Оба родителя имеют высшее профессиональное образование.

ИСТОЧНИК KP.RU