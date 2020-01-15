Семья из Коврова награждена медалью ордена "Родительская слава"
Такой указ подписал президент
Изменить размер текста:
Указом Президента России В.В. Путина от 27 декабря 2019 года № 622 за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Андрей Владимирович и Надежда Александровна Кормновы из Коврова.
В семье Андрея и Надежды Кормновых воспитываются четверо детей. Две старшие дочери учатся в школе, а младшие сыновья ещё ходят в детский сад. Их отец – индивидуальный предприниматель, а мама – воспитатель в детском саду. Оба родителя имеют высшее профессиональное образование.
ИСТОЧНИК KP.RU