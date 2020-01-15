Врачи на местах обязаны будут записывать пациентов к специалистам ОКБ

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:05:54+03:00

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Судогодец Александр Малышенко подал в суд на департамент здравоохранения, Судогодскую ЦРБ, МИАЦ и ОКБ осенью 2019 года. Фермер в течение нескольких месяцев не мог записаться к узкому специалисту в областную больницу через интернет. И только в суде выяснилось, что это невозможно по техническим причинам, за что несет ответственность ГБУЗ "МИАЦ" и Облздрав. Т.е. жители 33 региона не имели возможности записаться к врачам областной больницы через интернет. Кроме того, в ходе судебного разбирательства стало известно, что во Владимирской области давно должна была заработать схема "врач-врач", т.е. записывать к специалистам ОКБ должны были терапевты на местах, путем оформления электронного направления.Однако и эта услуга населению не предоставлялась. Своим решением Октябрьский районный суд обязал ответчиков обеспечить электронную запись к врачам ОКБ через Портал Госуслуг и Регистратуру33. Помимо этого, теперь врачи всех лечебных учреждений региона самостоятельно должны записывать пациентов к специалистам Областной больницы. Это значит, что терапевт на месте обязан оформить электронное направление и во время приема записать пациента ко врачу ОКБ в удобное время. Владимирский областной суд оставил решение Октябрьского районного суда без изменений. Кстати говоря, директор Облздрава Алексей Мозалев обещал, что схема "врач-врач" заработает в начале декабря 2019 года, однако на данный момент эта процедура возможна не во всех больницах и поликлиниках области.

ИСТОЧНИК KP.RU