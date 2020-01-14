Дети войны получат 1000 рублей в честь Дня Победы

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:21:29+03:00

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Этот закон устанавливает меры по социальной поддержке на территории региона лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. С 1 января этой категории граждан представляется компенсация квартплаты в размере 25%. Эту компенсацию в январе получат 5 тысяч человек. Право на получение компенсации можно оформить в любое время, начиная с января 2020 года.

В этом году 100 тысяч человек получат удостоверения «Детей войны». Это удостоверение дает право на социальную поддержку от правительства региона. Выдача уже началась. Кроме того, законом от 4 октября 2019 года детям войны гарантируется получение: бесплатной юридической помощи и посещение вне очереди врачей, социальных работников и культурных мероприятий. Также, начиная с апреля, дети войны будут получать денежную выплату в размере 1000 рублей к празднованию Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU