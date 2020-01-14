Сельчанин из Юрьев-Польского района угнал у соседа машину
Сорокапятилетний житель Юрьев-Польского района решил покататься на авто, а своего не было. Поэтому он угнал «четверку» у пятидесятипятилетнего односельчанина, собираясь вернуть, когда накатается. Приехав в Юрьев-Польский, он на одной из улиц врезался в ограду. И когда на место аварии приехали полицейские, они увидели как виновник столкновения пытается уехать на машине в сторону одного из сел, нарушая правила и с трудом двигаясь по дороге. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении юрьевпольчанина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, возможно со штрафом до 120 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU