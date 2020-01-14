Ковровчанин познакомился с горожанкой и обокрал ее

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:13:10+03:00

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Пятидесятиоднолетний житель города оружейников познакомился в подъезде одного из домов с живущей в доме горожанкой. Знакомство оказалось приятным и женщина пригласила его в гости. Когда хозяйка отвлеклась, забрал ее мобильный телефон, отключил звук и сунул в свой карман. А потом спокойно ушел. Обокрасть гостеприимного хозяина решил и двадцатидвухлетний ковровчанин. Отдыхая у своего приятеля, он дождался, когда тот уснет, снял со стены чужой телевизор и сдал в ломбард. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, деньги молодой человек потратил на выпивку и продукты. Его отыскали в Ковровском районе, он признался в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU