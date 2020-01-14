Во Владимире на отлов бездомных собак выделено больше 6 миллионов рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:58:23+03:00

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Если раньше только одна компания «АМЕСТ» занималась отловом и содержанием собак, то сейчас администрация города заключила два контракта на отлов животных - с ИП Вдовин на сумму чуть больше 200000 рублей и ООО Атлант на сумму 300000 рублей, которую потратят на вакцинацию, стерилизацию, чипирование, а также временное содержание. Контракт продлится до марта текущего года. И затем будет заключен заново.

Жители опасаются, что из-за проблем с вывозом мусора в город набежит еще больше бездомных собак. Городская администрация предлагает построить областной стационарный приют для животных, но идея пока остается идеей.

Во Владимире бездомные собаки уже неоднократно нападали на людей. Если вы увидели бездомное животное (скорее всего оно будет без бирки на ухе или без ошейника), надо позвонить в управление ЖКХ по номеру телефона 53-18-98 и 53-31-32.

ИСТОЧНИК KP.RU