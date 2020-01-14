Более 300 жительниц Владимирской области смогут получить дополнительное профобразование

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:31:41+03:00

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Во Владимирской области будет продолжена реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».

В его рамках более 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование.

Средняя стоимость курса обучения одного человека – не более 46300 рублей. Период обучения – 3 месяца.

Кроме того, в период обучения женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и обратившимся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии.

ИСТОЧНИК KP.RU