2020-01-14T14:31:41+03:00
Общество

Более 300 жительниц Владимирской области смогут получить дополнительное профобразование

Некоторым положена также выплата стипендий
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области будет продолжена реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет».

В его рамках более 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование.

Средняя стоимость курса обучения одного человека – не более 46300 рублей. Период обучения – 3 месяца.

Кроме того, в период обучения женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях и обратившимся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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