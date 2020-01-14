2020-01-14T14:24:16+03:00
Спорт

В Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из восьми субъектов РФ
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
Изменить размер текста:

Первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой» прошел в Коврове с 9 по 12 января.

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации: Республики Удмуртии, Владимирской, Ивановской, Вологодской, Калужской, Ярославской, Рязанской и Костромской областей. Владимирский регион представляли 14 человек из Коврова и Гусь-Хрустального района.

По итогам общекомандного зачета спортсмены владимирского региона заняли первое место. На второй и третьей позициях оказались представители Ивановской и Вологодской областей.

В личном зачете среди мужчин лучшим стал Мастер спорта России международного класса (МСМК) Андрей Кураев. Среди женщин первое место заняла мастер спорта России (МС) Анастасия Суконкина.

В общей сложности в турнире участвовали пять МСМК, четыре победителя чемпионатов мира и три победителя чемпионатов России прошлых лет.

Второй этап Кубка России пройдёт 22 января в городе Сасово Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Владимира закрыли каток
Дети войны получат 1000 рублей в честь Дня Победы
Сельчанин из Юрьев-Польского района угнал у соседа машину
Ковровчанин познакомился с горожанкой и обокрал ее
Во Владимире на отлов бездомных собак выделено больше 6 миллионов рублей
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Во Владимире женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки
Более 300 жительниц Владимирской области смогут получить дополнительное профобразование
В Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону
В 2019 году владимирские трансфузиологи заготовили более 14 тысяч литров крови
В Коврове открыли мемориальную доску в честь врача-околога Евгения Докорина
В Карабанове подростки-сокурсники наворовали из дачных домиков добра на 100 тысяч рублей
За следующие три года в 33 регионе новое жилье получат около 11 тысяч человек
Гость из Иваново убил суздальчанина на новогодних праздниках
По пожару в Камешковском районе началась доследственная проверка
В Камешковском районе на пожаре погибли двое человек
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
Два игрока ФК "Муром" отправились на сборы в Турцию вместе с казанским "Рубином"
В Юрьев-Польском мужчину могут лишить свободы на шесть лет за кражу кошелька
Алексей Слепов впервые в сезоне выступил на международных соревнованиях
14 тысяч жителей Владимирской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь
Во Владимирской области болеют дети
ВТБ Капитал Форекс получил рейтинг Эксперт РА на уровне ruAA+
ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку