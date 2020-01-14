В Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:24:16+03:00

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из восьми субъектов РФ

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Первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой» прошел в Коврове с 9 по 12 января.

В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации: Республики Удмуртии, Владимирской, Ивановской, Вологодской, Калужской, Ярославской, Рязанской и Костромской областей. Владимирский регион представляли 14 человек из Коврова и Гусь-Хрустального района.

По итогам общекомандного зачета спортсмены владимирского региона заняли первое место. На второй и третьей позициях оказались представители Ивановской и Вологодской областей.

В личном зачете среди мужчин лучшим стал Мастер спорта России международного класса (МСМК) Андрей Кураев. Среди женщин первое место заняла мастер спорта России (МС) Анастасия Суконкина.

В общей сложности в турнире участвовали пять МСМК, четыре победителя чемпионатов мира и три победителя чемпионатов России прошлых лет.

Второй этап Кубка России пройдёт 22 января в городе Сасово Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU