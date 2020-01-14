2020-01-14T13:12:40+03:00
Общество

В 2019 году владимирские трансфузиологи заготовили более 14 тысяч литров крови

Жители Владимирской области сдали кровь более 19 тысяч раз
Алексей СУХОВ
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В минувшем году жители области сдали кровь более 19 тысяч раз, в результате чего было заготовлено 14,3 тысячи литров крови. Сейчас в нашем регионе насчитывается более 7 тысяч доноров.

Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).

Кроме того, в регионе регулярно проводятся выездные заготовки крови. В 2019 году было совершено 180 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации.

Напоминаем, что донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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