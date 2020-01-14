В Карабанове подростки-сокурсники наворовали из дачных домиков добра на 100 тысяч рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:51:56+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков из Карабаново, подозреваемых в серии краж. Ведомство сообщает, что осенью прошлого года парни, учащиеся в александровском колледже, обворовывали дачные домики СНТ «Дружба» — выносили все металлическое и сдавали украденное в пункт скупки. Из 10 домиков было вынесено добра на 100 тысяч рублей. При этом, часть похищенного была найдена во время обысков.

По данным Следкома, оба парня воспитываются в благополучных семьях. В ближайшее время парней поставят на учет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU