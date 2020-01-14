За следующие три года в 33 регионе новое жилье получат около 11 тысяч человек

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:36:51+03:00

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В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в течение 3 лет на расселение людей из ветхого жилого фонда, улучшение качества питьевой воды, благоустройство скверов и строительство газовых котельных потратят более 10 миллиардов рублей.

Свыше 2 миллиардов пойдет на сокращение аварийного жилья. Почти 4 тысячи жителей владимирской области переедут из своих ветхих домов в новые квартиры. И еще около 5 миллиардов потратят на строительство жилья для детей-сирот, молодых и многодетных семей и других категорий населения, нуждающихся в соцподдержке. В целом новое жилье за 3 года получат около 11 тысяч человек. В рамках этого же нацпроекта полтора миллиарда рублей направят на благоустройство общественных пространств и еще миллиард потратят на реконструкцию и строительство 10 очистных сооружений и 14 газовых котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU