Гость из Иваново убил суздальчанина на новогодних праздниках

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:00:01+03:00

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Днем 2 января пятидесятитрехлетний уроженец Ивановской области гостил в Суздале, где встретил местного жителя, с которым не ладил. Пьяный мужчина стеклянной бутылкой несколько раз ударил по голове сорокашестилетнего знакомого и убил его. Решив спрятать труп, он закинул тело на садовую тележку, перевез убитого к реке Каменка в городе и сбросил в воду. На следующий день гражданская жена убитого обратилась в полицию, заявив, что мужчина исчез. Ее заявление приняли и в ходе поисков полиция обнаружила тело, а позднее, по подозрению в убийстве, задержала ивановца. Сейчас расследование продолжается, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU