2020-01-14T11:43:06+03:00
Общество

По пожару в Камешковском районе началась доследственная проверка

В сгоревшем доме проживала пара, которая постоянно пила, не платила за электричества о освещала дом свечками
Алексей СУХОВ
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13 января на пожаре в деревне Дворики Камешковского района погибли двое человек. В ходе разборов завалов на месте сгоревшего дома (общая площадь пожара составила 80 квадратных метров) спасатели обнаружили тела 30-летнего мужчины и 41-летней женщины.

В итоге, по данному факту Следственным комитетом была назначена доследственная проверка. По данным следствия, погибшие проживали в доме знакомого за символическую плату в тысячу рублей в год. Единственным источником дохода являлась пенсия мужчины по инвалидности. Погибшие злоупотребляли спиртным. В доме отсутствовало электричество, поэтому пара пользовалась для освещения помещений свечами. Дом и печка находились в аварийном состоянии. О паре знали, к ним часто наведывался инспектор МЧС и предупреждал, что до хорошего такое отношение к дому не доведет. Сейчас основной версией рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что тушение пожара было осложнено тем, что рядом с горящим домом не оказалось ни гидрантов, ни пожарного водоема. В итоге, воду пришлось возить из ближайшего источника в 800 метрах отсюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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