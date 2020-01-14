2020-01-14T10:20:31+03:00
Спорт

Два игрока ФК "Муром" отправились на сборы в Турцию вместе с казанским "Рубином"

Леонид Слуцкий решил посмотреть футболистов в первые недели предсезонки
Алексей СУХОВ
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Два игрока футбольного клуба "Муром" отправились на сборы с казанским "Рубином", выступающим в Премьер-лиге.

На просмотр в Турцию отправились защитник Владислав Масальский и нападающий Кирилл Косарев, о чем сообщает официальный сайт "Рубина". Масальский провел в ФК "Муром" последние два сезона, а Косарев (кстати, воспитанник муромского футбола) хоть и является формально игроком муромской команды, по факту, еще летом перебрался в Санкт-Петербург, где играл за команду "Зенит-2". Однако игроку хочется повысить свой уровень, поэтому он и пытается проявить себя в Казани, где сейчас команду возглавил известный российский тренер Леонид Слуцкий.

Первый зимний сбор казанцев продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской "Лехией" (21 января) и словацким "Слованом" (25 января). После этого будущее муромлян станет более ясным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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