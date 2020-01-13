В Юрьев-Польском мужчину могут лишить свободы на шесть лет за кражу кошелька

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:55:05+03:00

Он вошел в квартиру пенсионерки, достал из сумки кошелек и скрылся

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10 января 2020 года в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она забыла закрыть дверь на замок и, находясь в комнате, услышала, как кто-то вышел из ее квартиры. Выглянув в окно, она увидела мужчину, который выходил из подъезда. Тут же женщина спохватилась: а где кошелек?

По данным УМВД по Владимирской области, вором оказался 48-летний судимый житель Кольчугина.

Возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Мужчину могут лишить свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU