Алексей Слепов впервые в сезоне выступил на международных соревнованиях

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:43:17+03:00

Владимирский биатлонист был десятым в спринте на Кубке IBU

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Владимирский биатлонист Алексей Слепов, пропустивший первую половину сезона, не отобравшись в национальную команду, выступил на этапе Кубка IBU в Словакском городке Брезно, проходившем с 6 по 12 января. В спринте на 10 километров представитель Владимирской области стал десятым, допустив один промах на огневом рубеже. Выиграл гонку лидер сезона в Кубке IBU немец Филипп Наврат. Слепов отстал от его результата на финише 38,1 секунды.

В индивидуальной гонке на 15 километров Алексей Слепов стал 20-м, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Примечательно, что отставшие от него спортсмены допускали меньше промахов. Выиграл гонку норвежец Эндре Стремсейм, Слепов отстал от него на 3 минуты 11 секунд.

Следующий эпат Кубка IBU также пройдет в словацком Брезно 13-18 января. Чемпионат Европы по биатлону, где, вероятнее всего предстоит выступить владимирскому спортсмену, пройдет в эстонском Отепяе с 24 февраля по 1 марта.

Алексею Слепову 33 года, на соревнованиях он представляет Санкт-Петербург и Владимирскую область. Трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка IBU.

ИСТОЧНИК KP.RU