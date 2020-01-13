14 тысяч жителей Владимирской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:01:25+03:00

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За счет средств из федерального и регионального бюджетов, а также средств фонда ОМС в 2019 году 14 403 жителя области получили высокотехнологичную медицинскую помощь, среди пациентов 1384 — дети. Владимирские специалисты выполняют сложные операции на сердце, восстановительные работы на позвоночнике, выхаживают младенцев, а также лечат онкологические и офтальмологические заболевания.

Число пациентов, получивших высокотехнологичную медпомощь, с каждым годом увеличивается. Больше всего таких пациентов в Областной клинической больнице — 3076; в Городской больнице №4 города Владимира — 1324; в Областном клиническом онкологическом диспансере — 681. А также в Первом клиническом медицинском центре города Коврова — 687 и в Центральной городской больнице города Коврова — 321.

ИСТОЧНИК KP.RU