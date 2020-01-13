Во Владимирской области болеют дети

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:41:38+03:00

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Во Владимирской области ситуация с простудными заболеваниями остается сложной. Эпидпорог по итогам прошлой недели превышен на 1,3%, из 4 773 заболевших 3 226 - дети, это почти 70%. Для детей эпидпорог превышен гораздо сильнее, чем в среднем по области: в возрасте от 0 до 2 лет на 9,8%, от 3 до 6 лет на 2.1% и от 7 до 14 лет на 13,5%.

Во Владимире ситуация примерно такая же, из 2 629 обращений в больницы 1 934 ребенка. Однако это ниже эпидпорога на 2,7%. Много болеют только школьники от 7 до 14 лет, чего и следовало ожидать - дети вышли на учебу после каникул и тут же стали "делиться" друг с другом инфекциями.

Из шести проб, исследованных в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» на прошлой неделе, подтверждено 3 случая гриппа В (1 случай в Гусь-Хрустальном и 2 случая во Владимире).

Медики напоминают - при симптомах гриппа и ОРВИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела) не надо ходить на работу и пускать детей в школу, а следует остаться дома и вызвать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU