Погибшие на пожаре камешковцы топили печь, используя отсыревшие дрова и бензин

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:01:14+03:00

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Огонь в частном доме в деревне Арефьево Камешковского района вспыхнул 12 января 2020 года. Пламя заметила староста. Она же вызвала пожарных. После того, как огонь был потушен, в выгоревшем дотла доме были обнаружены тела мужчины и женщины. Владимирский СледКом начал доследственную проверку. В результате выяснилось, что хозяева дома использовали для растопки печи отсыревшие дрова и бензин. Их предупреждали, что такой способ опасен. Кроме того, мужчина однажды получил ожог, но, видимо, его это смутило. В итоге человеческая безответственность привела к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU