Во Владимире обстреляли пассажирский автобус

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:20:38+03:00

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12 января на улице Горького в 20.20 из пневматического оружия неизвестные обстреляли микроавтобус маршрута №5. В автобусе в момент выстрелов находились двое человек: водитель и пассажир — никто не пострадал. В компании ООО «Виктория», которой принадлежит данный маршрут, рассказали, что одна пуля прошла насквозь, всего стреляли три раза. Ущерб перевозчик ООО «Виктория» оценивают в 100 тысяч рублей. Несмотря на это, в полицию перевозчик обращаться не стал. По словам заместителя генерального директора Яны Володиной — это лишняя трата времени.

— Стекла уже закуплены и едут из Нижнего Новгорода. Завтра машина выйдет на маршрут, — сообщила Яна Володина по телефону.

В то же время представители перевозчика не отрицают, что произошел акт хулиганства. Кто стрелял и почему — уже не выяснят. В пресс-службе полиции нам сказали: «Раз заявления нет, значит разбирательств тоже».

ИСТОЧНИК KP.RU