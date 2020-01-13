В Александрове росгвардейцы задержали водителя, который сбил ребенка и пытался скрыться с места ДТП

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:07:29+03:00

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12 января в Александрове водитель машины "Лада - Гранта" сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но за ним поехали сотрудники Росгвардии. Они же вызвали медиков и экипаж ДПС.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Владимирской области, их сотрудники требовали с помощью мегафона прекратить движение. Водитель остановился, поняв, что далеко все равно не уедет, и дальше уже разговаривал с полицейскими.

Ребенка же отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU