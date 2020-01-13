В центре ИЗО откроется выставка художника Дмитрия Холина

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:39:55+03:00

В экспозиции будут представлены не только картины, но и скульптура

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16 января в Центре ИЗО открывается масштабная выставка председателя Владимирского отделения Союза художников России Дмитрия Холина.

Город Владимир, Суздаль, родная земля являются опорой и вдохновением для художника. Одной из основных тем в творчестве Дмитрия стала тема народных праздников и гуляний. Хоть действия картин и происходят на фоне современной владимирской архитектуры, они уводят нас в мир дохристианских традиций и ритуалов. Это колядки, проводы зимы, сжигание масленицы, хороводы, шумные праздники.

Особый раздел творчества Холина представляет декоративная скульптура. Это симбиоз пластики и живописи в самых разнообразных их сочетаниях. Объемные композиции вырезаны из толстой деревянной доски. Это предметы, фигуры людей, дома, расписанные в дальнейшем масляными красками. Следующим шагом в развитии пластики стали деревянные композиции, выполненные в духе русского авангарда.

Итогом 20-летней творческой деятельности и будет выставка «Град Владимир в сердце моем»

Выставка будет работать до 2 февраля. Цена билета: 50-100 р.

ИСТОЧНИК KP.RU